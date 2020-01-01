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Microsoft обновила приложение Microsoft Stream на Android и iOS

  • Категория: ---
  • Дата: Вчера, 18:21
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Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Stream на Android и iOS.

Вот список новых функций:

• Используйте мощь своей камеры для записи видео в реальном времени;
• Переключайтесь между тыловой и фронтальной камерами во время записи;
• Комментируйте до, во время или после записи;
• Сделайте наклейки из фотографий;
• Просматривайте клипы в хронологическом порядке;
• Перетаскивайте любой клип на вашу запись, чтобы сшить его в новый порядок;
• Обрезайте для сокращения общей длины;
• Доступ ко всем загруженным видео с серверов вашей компании через приложение;
Илья Источник:
onmsft.com
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