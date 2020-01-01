Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Stream на Android и iOS.Вот список новых функций:• Используйте мощь своей камеры для записи видео в реальном времени;• Переключайтесь между тыловой и фронтальной камерами во время записи;• Комментируйте до, во время или после записи;• Сделайте наклейки из фотографий;• Просматривайте клипы в хронологическом порядке;• Перетаскивайте любой клип на вашу запись, чтобы сшить его в новый порядок;• Обрезайте для сокращения общей длины;• Доступ ко всем загруженным видео с серверов вашей компании через приложение;