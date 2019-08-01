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Edge Canary получил новую функцию для поиска в истории

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  • Дата: Вчера, 18:23
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Edge Canary получил новую функцию для поиска в истории

Microsoft добавила новую функцию для поиска в истории в Edge Canary Build 90.0.792.0.

Браузер Edge теперь позволяет нажать Control + H, а затем начать вводить текст для поиска в истории.



Ранее вам нужно было навести курсор мыши на иконку поиска или хотя бы на вкладку и нажать клавишу Enter.

Microsoft недавно добавила ту же функцию для поиска в избранном, где вы можете просто нажать Control + Shift + O и ввести текст для поиска в избранном.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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