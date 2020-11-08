AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.11.1
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- Категория: Драйвера
- Дата: 8-11-2020, 21:31
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Компания AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.11.1.
Известные проблемы
• Enhanced Sync может привести к появлению черного экрана при включении в некоторых играх и конфигурациях системы. Любые пользователи, которые могут испытывать проблемы с включенной Enhanced Sync, должны отключить ее в качестве временного обходного пути;
• Наложение показателей производительности и вкладка Performance Tuning неверно сообщают о более высоких, чем ожидалось, тактовых частотах простоя на графических продуктах серии Radeon RX 5700. Это неверное сообщение не влияет на производительность и энергопотребление;
• Изменение ползунка HDMI Scaling может привести к тому, что FPS будет заблокирован на 30;
Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.11.1 теперь можно загрузить через интерфейс Radeon Settings или с помощью ссылок, перечисленных в официальных примечаниях к выпуску.
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