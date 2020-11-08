Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.11.1

  • Категория: Драйвера
  • Дата: 8-11-2020, 21:31
  • Просмотров: 339
AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.11.1

Компания AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.11.1.

Известные проблемы

• Enhanced Sync может привести к появлению черного экрана при включении в некоторых играх и конфигурациях системы. Любые пользователи, которые могут испытывать проблемы с включенной Enhanced Sync, должны отключить ее в качестве временного обходного пути;
• Наложение показателей производительности и вкладка Performance Tuning неверно сообщают о более высоких, чем ожидалось, тактовых частотах простоя на графических продуктах серии Radeon RX 5700. Это неверное сообщение не влияет на производительность и энергопотребление;
• Изменение ползунка HDMI Scaling может привести к тому, что FPS будет заблокирован на 30;

Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.11.1 теперь можно загрузить через интерфейс Radeon Settings или с помощью ссылок, перечисленных в официальных примечаниях к выпуску.
Илья Источник:
amd.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.10.1

AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.10.1

AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.9.2

AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.9.2

AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.8.2

AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.8.2

AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.7.2

AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.7.2

AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 Beta

AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 Beta




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 21
Пользователей: 0
Гостей: 21
Роботы: Google Yandex
+0  
Новостей: 12635
+0  
Комментариев: 39450
+0  
Пользователей: 10046