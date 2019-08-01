AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.12.1
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- Категория: Драйвера
- Дата: Сегодня, 01:37
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Компания AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.12.1.
Список исправлений
• Игровые приложения иногда могли зависать при работе с графической частотой ниже ожидаемой на графических продуктах серии Radeon RX 6800;
• Гарнитура HP Reverb G2 VR могла не синхронизироваться или могла иметь черный экран при работе с графическими продуктами серии Radeon RX 6800;
• Tom Clancy's Rainbow Six® Siege могла испытывать повреждением в гибридных графических сценариях при использовании API Vulkan на расширенном дисплее;
• Crossfire ™ могла испытывать проблемы при попытке изменить разрешение игры на соотношение 16: 9;
• Наложение показателей производительности и вкладка Performance Tuning неверно сообщали о более высоких, чем ожидалось, тактовых частотах простоя на графических продуктах серии Radeon RX 5700;
Известные проблемы
• Мерцание яркости может периодически возникать в некоторых играх, когда включена Radeon FreeSync, а игра настроена на использование полноэкранного режима без границ;
• Samsung ™ Odyssey G9 C49G95T может испытывать проблемы с отображением или повреждением, если установлено 5120x1440 @ 240 Гц;
• В Metro Exodus ™, Shadow of the Tomb Raider ™, Battlefield ™ V, Call of Duty®: Modern Warfare и Call of Duty®: Black Ops Cold War могут возникать периодические сбои приложений при включенной трассировке лучей DirectX®;
• Анизотропная фильтрация в настройках графики Radeon Software не действует в приложениях DirexctX®9 на графических продуктах RDNA;
• В некоторых играх может наблюдаться заикание при установке безграничного полноэкранного режима и при подключении расширенного дисплея под управлением приложения Netflix™ windows store на графических продуктах RDNA;
• Функции записи и потоковой передачи Radeon могут не работать на графических продуктах серии AMD Radeon HD 7800;
• Изменение ползунка HDMI Scaling может привести к тому, что FPS будет заблокирован на 30;
• У пользователей Oculus Link могут возникать сбои в графических продуктах серий Polaris и Vega;
• Мерцание экрана может наблюдаться при использовании MSI Afterburner;
• Enhanced Sync может привести к появлению черного экрана при включении в некоторых играх и конфигурациях системы. Любые пользователи, которые могут испытывать проблемы с включенной Enhanced Sync, должны отключить ее в качестве временного обходного пути;
Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.12.1 теперь можно загрузить через интерфейс Radeon Settings или с помощью ссылок, перечисленных в официальных примечаниях к выпуску.
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