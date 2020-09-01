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Будущие игры Bethesda будут эксклюзивными для платформ с Xbox Game Pass

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 22:35
  • Просмотров: 68

В ходе круглого стола, посвященного объединению команд Bethesda с Xbox Game Studios, глава Xbox Фил Спенсер дал ответ на вопрос об эксклюзивности игр, связанный с этой сделкой. По сути, будущие игры, которые не были заключены по контракту на другие платформы, будут поставляться эксклюзивно для экосистемы Xbox, особенно в места, «где существует Xbox Game Pass».



«Если вы являетесь клиентом Xbox, я хочу, чтобы вы знали, что речь идет о предоставлении вам отличных эксклюзивных игр, которые поставляются на платформах, где существует Xbox Game Pass, и это наша цель, поэтому мы это делаем», - сказал Фил Спенсер. «Это корень этого партнерства, которое мы строим, и творческие возможности, которые мы сможем предложить рынку для наших клиентов Xbox, станут лучшими из всех, которые когда-либо были для Xbox, когда мы здесь закончим».

Между тем, уже запущенные многоплатформенные игры Bethesda с постоянной поддержкой - такие как Doom Eternal, Fallout 76 и The Elder Scrolls Online - будут продолжать получать обновления и на других платформах, помимо Xbox. Игры по предыдущим контрактным обязательствам, такие как предстоящая эксклюзивная Deathloop для PlayStation 5 от Arkane, все еще находятся на пути к конкурирующим платформам, и Спенсер добавляет:

Очевидно, что я не могу сидеть здесь и говорить, что каждая игра Bethesda эксклюзивна, потому что мы знаем, что это неправда. Есть договорные обязательства, которые мы будем выполнять, как всегда, в каждом из этих случаев. У нас есть игры, которые существуют на других платформах, и мы собираемся поддерживать эти игры на тех платформах, на которых они есть. Есть сообщества игроков. Мы любим эти сообщества и продолжим инвестировать в них. И даже в будущем могут быть вещи, которые имеют либо договорные обязательства, либо наследие на разных платформах, которые мы будем делать.


Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
neowin.net
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