Microsoft хочет попасть на закрытые платформы, KishMish Games выпустил симулятор московского метро
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- Категория: Игры
- Дата: Сегодня, 07:18
- Просмотров: 148
Мир технологий и игр развивается настолько активно, что скоро киберспорт сможет заместить обычные виды спорта, которые были популярны в течение последних лет. Аудитория турниров ESL Pro League сопоставима с количеством болельщиков нескольких футбольных клубов. Кстати, сейчас проходит турнир ESL Pro League по CS:GO. Одним из фаворитов соревнований является команда Mousesports. Аналитики БК Лига Ставок на эту команду дают коэффициент 1.32 в ближайшем мачте против Evil Geniuses. Чтобы отслеживать котировки на ESL Pro League, нужно открыть сайт БК или официальное приложение БК Лига Ставок на смарфтоне.
Эксперты БК Вулкан Бет также уверены в победе Mousesports, правда, оценивают шансы этой команды коэффициентом 1.41. Отслеживать котировки, а также забрать действующий промокод Вулкан Бет можно на официальном сайте букмекера.
Что же до мира игры и софта, то недавно разработчики из студии KishMish Games выпустили симулятор московского метро Metro Simulator. Тайтл находился в разработке с 2018-го года. Игрокам можно играть за двух персонажей – за машиниста или за пассажира. В первом случае игроки могут ездить как в сюжетном режиме, стараясь соблюдать правильные тайминги и следовать указаниям диспетчера, так и в свободном. Во втором случае игроки сами выбирают себе маршруты. В релизной версии доступны две соединенные линии, а также несколько раскрасок поездов. На ПК Metro Simulator можно купить за восемьсот рублей.
Планы Microsoft
Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил о желании расширить экоситему корпорации на другие консоли. В частности, он хотел бы, чтобы Xbox Game Pass появился на как можно большем количестве устройств. Впрочем, в ближайшее время добавлять сервис на другие платформы никто не планирует. Это связано с тем, что Nintendo и Sony вряд ли просто так откроют конкуренту доступ ан свои закрытые платформы. Также отметим, что глава Xbox не стал называть конкретные компании, которые не хотят видеть Game Pass на своих платформах.
Отметим, что Nitendo и Microsoft ранее уже вели переговоры о добавлении на Switch сторонних облачных сервисов – например, Xbox Cloud. Однако тогда переговоры зашли в тупик – японская компания отказалась от сделки.
Тем временем, владельцы Xbox One и Xbox Series S/X получили несколько хороших тайтлов в бесплатном доступе. Речь идет о Battlefield 4, Neon Abyss и AO Tennis 2. До середины августа можно было поучаствовать в акции «Дни бесплатной игры», доступ к которой открывается всем обладателям подписки Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate.
Интересно, что подобная акция проходит и на других площадках. Владельцы Play Station смогли опробовать шутер Rainbow Six Siege. А в Steam были доступны Battlefield 4, Frostpunk и Payday 2.
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