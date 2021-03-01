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NAVI будут фаворитами очередного крупного турнира по CS:GO

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 12:30
  • Просмотров: 141

Команда Natus Vincere по дисциплине CS:GO стала «гегемоном» на мировой профессиональной сцене, и теперь коллективу из СНГ прогнозируют новый громкий успех.

Не успели еще отгреметь баталии турнира серии «мейджор» по CS:GO в шведском Стокгольме, где Natus Vincere забрали главный приз в один миллион долларов, не отдав своим соперникам ни одной карты за весь путь на соревновании, как команда из СНГ готовится к новому испытанию.

На этот раз «Рожденных побеждать» ждут баталии в рамках престижного ивента BLAST Premier: Fall Finals 2021, где призовой фонд будет значительно ниже, чем на «мейджоре», но соперники не менее опасные и амбициозные. Тем не менее, беттинг-аналитики известной компании Париматч все равно считают NAVI серьезными фаворитами этого турнира. И те, у кого уже установлена мобильная версия Париматч на Айфон или Android в виде приложения, успели убедиться, что коэффициент на победу этого коллектива самый низкий. Он свидетельствует о более чем 55% вероятности успеха. Для сравнения – у ближайшего преследователя по этому показателю – команды Heroic, всего 20% шансов.

Отметим, что еще более высокие шансы у Natus Vincere стартовать на BLAST Premier: Fall Finals 2021 с победы, ведь в первом раунде команду ждет один из слабейших участников – немецкий коллектив BIG. Если исходить из котировок, предложенных еще одной известной беттинг-компанией – Фонбет, то на победу NAVI шансы превышают 85%. Подробнее о том, какие акции и бонусы предоставляет букмекер, а также об особенностях регистрации, позволит узнать проверенная информация о БК Фонбет на портале Sportstavki.online.

Возвращаясь же к теме успехов команды NAVI по CS:GO, стоит отметить, что помимо победы на PGL Major Stockholm, в 2021-м году этот коллектив завоевал и много других регалий. Natus Vincere одержали победы на турнирах ESL Pro League Season 14, IEM Cologne 2021 и StarLadder CIS RMR 2021.
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