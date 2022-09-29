Скоро в Xbox Live Gold: Windbound и Bomber Crew Deluxe Edition
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 12:23
- Просмотров: 137
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в октябре 2022 года.
• Windbound;
• Bomber Crew Deluxe Edition;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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