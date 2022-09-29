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Скоро в Xbox Live Gold: Windbound и Bomber Crew Deluxe Edition

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 12:23
  • Просмотров: 137

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в октябре 2022 года.

• Windbound;
• Bomber Crew Deluxe Edition;

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
news.xbox.com
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