Xbox Cloud Gaming получает прирост производительности в Linux и Chrome OS
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 20:44
- Просмотров: 74
В своем последнем обновлении для Xbox Cloud Gaming команда Microsoft реализовала улучшения производительности для пользователей сервиса в Linux и Chrome OS.
Главный менеджер по продуктам xCloud Services Джим Коэн объявил об изменениях через пост на Reddit.
Как видно из поста, геймеры, играющие в Linux через браузер и Chrome OS, должны видеть лучшее разрешение и более плавную потоковую передачу игр. Коэн не уточнил, какая именно технология была реализована для реализации этих улучшений.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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