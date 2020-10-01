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Xbox Cloud Gaming получает прирост производительности в Linux и Chrome OS

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 20:44
  • Просмотров: 74

В своем последнем обновлении для Xbox Cloud Gaming команда Microsoft реализовала улучшения производительности для пользователей сервиса в Linux и Chrome OS.

Главный менеджер по продуктам xCloud Services Джим Коэн объявил об изменениях через пост на Reddit.

Xbox Cloud Gaming получает прирост производительности в Linux и Chrome OS


Как видно из поста, геймеры, играющие в Linux через браузер и Chrome OS, должны видеть лучшее разрешение и более плавную потоковую передачу игр. Коэн не уточнил, какая именно технология была реализована для реализации этих улучшений.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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