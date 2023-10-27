Microsoft обновила приложение Xbox for Windows до версии 2311.1000.41.0
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- Категория: Игры
- Дата: Сегодня, 19:27
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Компания Microsoft обновила приложение Xbox for Windows до версии 2311.1000.41.0.
Новые функции:
• Обновлен пользовательский интерфейс в очереди установки;
• Обновлены кнопки, шрифт и стиль игрового канала;
• Улучшен пользовательский интерфейс уведомлений, включая опцию показа только непрочитанного;
• Компактный режим для приложения, который улучшает работу на портативных устройствах и небольших экранах;
• Улучшена навигация контроллера по приложению;
Исправления ошибок:
• Исправлена проблема, из-за которой приложение могло не загружаться из-за некоторых языковых настроек;
• Исправлено несколько проблем, которые связаны с неправильным отображением элементов пользовательского интерфейса или текстовых полей;
• Исправлено несколько проблем, из-за которых шрифты использовались в различных частях приложения;
• Исправлены проблемы, из-за которых пользовательский интерфейс мог не масштабироваться должным образом при изменении размера окна;
• Исправлена проблема, из-за которой игровые дополнения могли не отражать текущие скидки Game Pass;
• Добавлена кнопка «Проверить соединение», если приложение Xbox не может подключиться к Интернету;
• Исправлена недавняя проблема, из-за которой приложение Xbox могло зависать на экране запуска;
• Исправлено несколько различных проблем, которые могли привести к сбою приложения Xbox;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающие подсказки не всегда могли исчезать после действий над ними;
Известные проблемы:
• Команда знает о проблеме, из-за которой пользователь не сможет перейти к некоторым областям приложения Xbox через контроллер;
• Пользователи могут видеть хмурое выражение лица при возникновении ошибки установки некоторых приложений;
• Команда знает о различных проблемах пользовательского интерфейса, включая масштабирование пользовательского интерфейса, проблемы со шрифтами и другие проблемы пользовательского интерфейса. Microsoft продолжает работать над их решением;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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