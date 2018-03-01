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Microsoft анонсировала октябрьский набор новых функций для Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 01:17
  • Просмотров: 100

Компания Microsoft анонсировала набор новых функций для Microsoft Teams.

Живые титры с указанием автора

Microsoft Teams получил указание докладчика в живы титры, чтобы вы могли видеть, кто говорит, и что говорится, что делает собрания более инклюзивными и более простыми.


Нажмите на изображение для демонстрации


Выделите отдельного участника видео для всех участников собрания Teams

Докладчики теперь могут закрепить отдельный видеопоток, чтобы все посетители могли видеть его во время собрания Teams. После того, как человек, идентифицированный как Spotlight, будет показан всем участникам, будет показано основное видео. Это относится к ПК, Mac, мобильным устройствам (только просмотр) и Microsoft Teams Rooms on Windows. Узнать больше.



Запретить участникам включать звук на собраниях Teams

Организаторы и ведущие собрания теперь могут запретить участникам включать звук во время собрания и разрешить отдельным участникам включать звук, когда они поднимают руки. Это может быть полезно для пресс-конференций и учебных занятий, когда вы хотите контролировать, кто говорит. Узнать больше.

Microsoft анонсировала октябрьский набор новых функций для Microsoft Teams


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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