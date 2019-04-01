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Microsoft Edge Beta теперь позволяет синхронизировать вкладки и историю в Android и Windows 10

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 01:08
  • Просмотров: 0

Microsoft Edge Beta для Android теперь позволяет синхронизировать вкладки с Microsoft Edge на ПК. Это же обновление также дает возможность синхронизировать историю в разных версиях Edge. Эта функция, вероятно, находится в стадии A/B-тестирования или, как минимум, постепенно развертывается для пользователей Edge Beta.

Новые параметры синхронизации доступны в версии Edge 45.11.24.5118.

Edge уже поддерживает синхронизацию нескольких типов контента, включая избранное, заполнение форм и пароли. В браузере также есть функция, которая позволяет отправлять открытые веб-сайты с мобильного устройства на компьютер, но синхронизация вкладок — это более быстрый способ синхронизации нескольких страниц на разных устройствах.



На той же странице, которая показывает параметры синхронизации вкладок, избранного и другого содержимого, также есть флажок для синхронизации платежей, но вы не можете включить параметр синхронизации платежей в настоящее время.

Синхронизация истории также является приятным дополнением, так как вы можете найти контент, который вы просмотрели на одном устройстве, и быстро открыть его на другом устройстве, даже если вы закрыли контент на исходном устройстве. С добавлением поддержки синхронизации вкладок и истории Edge значительно приблизился к полностью синхронизированной настройке между платформами.
Илья Источник:
windowscentral.com
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