Microsoft Edge Canary и Dev теперь позволяют пользователям сбрасывать данные синхронизации
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:36
- Просмотров: 89
Компания Microsoft добавила новую функцию в Edge Canary и Dev, которая позволяет пользователям сбрасывать свои данные синхронизации. Microsoft позволяет пользователям входить в систему, используя свою учетную запись Microsoft, и синхронизировать данные, такие как история, избранное, данные автозаполнения и многое другое, на разных устройствах. Однако, если по каким-либо причинам вы хотите удалить эти синхронизированные данные, то можете включить флаг «Включить сброс синхронизации» и выполнить следующие действия:
• Откройте Microsoft Edge Canary (или Dev) и щелкните «…» в правом верхнем углу;
• Перейдите в Настройки> Профили> Синхронизация и прокрутите до нижней части страницы;
• Нажмите «Сбросить синхронизацию», а затем нажмите «Сброс» для подтверждения;
Если вы хотите отключить синхронизацию навсегда, то можете снять флажок «Возобновить синхронизацию после сброса синхронизации» при сбросе синхронизированных данных. Microsoft предлагает пользователям использовать параметр сброса синхронизации, если у них возникают проблемы с синхронизацией данных браузера на устройстве, на котором выполнен вход.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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