Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft Edge Canary и Dev теперь позволяют пользователям сбрасывать данные синхронизации

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:36
  • Просмотров: 89

Компания Microsoft добавила новую функцию в Edge Canary и Dev, которая позволяет пользователям сбрасывать свои данные синхронизации. Microsoft позволяет пользователям входить в систему, используя свою учетную запись Microsoft, и синхронизировать данные, такие как история, избранное, данные автозаполнения и многое другое, на разных устройствах. Однако, если по каким-либо причинам вы хотите удалить эти синхронизированные данные, то можете включить флаг «Включить сброс синхронизации» и выполнить следующие действия:

• Откройте Microsoft Edge Canary (или Dev) и щелкните «…» в правом верхнем углу;
• Перейдите в Настройки> Профили> Синхронизация и прокрутите до нижней части страницы;
• Нажмите «Сбросить синхронизацию», а затем нажмите «Сброс» для подтверждения;





Если вы хотите отключить синхронизацию навсегда, то можете снять флажок «Возобновить синхронизацию после сброса синхронизации» при сбросе синхронизированных данных. Microsoft предлагает пользователям использовать параметр сброса синхронизации, если у них возникают проблемы с синхронизацией данных браузера на устройстве, на котором выполнен вход.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Edge Canary позволяет переводить выделенные части текста на веб-странице

Microsoft Edge Canary позволяет переводить выделенные части текста на веб-странице

Корпоративные службы синхронизации Microsoft Edge теперь доступны для Microsoft 365 Business Premium

Корпоративные службы синхронизации Microsoft Edge теперь доступны для Microsoft 365 Business Premium

Сборка Microsoft Edge Canary Build 83.0.473.0 позволяет импортировать данные из Microsoft Edge Legacy

Сборка Microsoft Edge Canary Build 83.0.473.0 позволяет импортировать данные из Microsoft Edge Legacy

Microsoft Edge Canary получает функцию синхронизации расширений

Microsoft Edge Canary получает функцию синхронизации расширений

Как настроить синхронизацию в Windows 10 для всех устройств

Как настроить синхронизацию в Windows 10 для всех устройств




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 49
Пользователей: 0
Гостей: 49
Роботы: Google Yandex
+11  
Новостей: 12569
+0  
Комментариев: 39448
+0  
Пользователей: 10041