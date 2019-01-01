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Веб-версия To DO получает предложения задач на основе ИИ для списка My Day

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:25
  • Просмотров: 50

Microsoft объявила о выпуске нового обновления для приложения To Do в Интернете, которое улучшает ваше планирование. Последний релиз добавляет интеллектуальные предложения задач в список «Мой день».

Предлагаемые задачи на основе искусственного интеллекта позволяют получить доступ к задачам в ваших списках, которые приложение считает важными для вас. To Do идентифицирует эти типы задач на основе определенных ключевых слов. В эти предложения будут включены элементы, у которых есть крайние сроки или которые вы пометили как важные.

Эти задачи будут отображаться на панели предложений в представлении «Мой день» в разделе «Задачи, которые кажутся важными». Он отображает задачи, которые вы можете добавить в список «Мой день», щелкнув иконку плюса. В противном случае вы можете удалить менее срочные задачи из раздела предложений, нажав на меню из трех точек и выбрав «Это не имеет отношения ко мне».


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В новом разделе будет предложено до семи задач, которые будут обновляться при добавлении новых задач или редактировании существующих. Задачи, которые должны быть выполнены в текущий или следующий день, появятся в разделе «Позже», а просроченные - в разделе «Ранее». Однако в новый раздел не будут входить задачи, назначенные вам в Microsoft Planner. Вместо этого они появятся в списке «Назначено вам».

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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