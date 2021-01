Веб-версия To DO получает предложения задач на основе ИИ для списка My Day

Нажмите на изображение для демонстрации

Microsoft объявила о выпуске нового обновления для приложения To Do в Интернете, которое улучшает ваше планирование. Последний релиз добавляет интеллектуальные предложения задач в список «Мой день».Предлагаемые задачи на основе искусственного интеллекта позволяют получить доступ к задачам в ваших списках, которые приложение считает важными для вас. To Do идентифицирует эти типы задач на основе определенных ключевых слов. В эти предложения будут включены элементы, у которых есть крайние сроки или которые вы пометили как важные.Эти задачи будут отображаться на панели предложений в представлении «Мой день» в разделе «Задачи, которые кажутся важными». Он отображает задачи, которые вы можете добавить в список «Мой день», щелкнув иконку плюса. В противном случае вы можете удалить менее срочные задачи из раздела предложений, нажав на меню из трех точек и выбрав «Это не имеет отношения ко мне».В новом разделе будет предложено до семи задач, которые будут обновляться при добавлении новых задач или редактировании существующих. Задачи, которые должны быть выполнены в текущий или следующий день, появятся в разделе «Позже», а просроченные - в разделе «Ранее». Однако в новый раздел не будут входить задачи, назначенные вам в Microsoft Planner. Вместо этого они появятся в списке «Назначено вам».Узнать другие подробности можно здесь