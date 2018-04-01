Microsoft представила Центр внедрения Microsoft Lists
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:29
- Просмотров: 229
Microsoft запустила универсальную целевую страницу, чтобы помочь ИТ-администраторам повысить осведомленность и использование Microsoft Lists в своих организациях. Новый Центр внедрения Microsoft Lists был разработан для обеспечения быстрого доступа к передовым методам, онлайн-руководствам и шаблонам внедрения для конечных пользователей новейшего приложения Microsoft 365.
Чтобы начать работу, пользователям нужно будет перейти на новую страницу внедрения Microsoft Lists. Недавно созданный Центр внедрения включает в себя набор ресурсов для сотрудников, которые планируют начать свой путь внедрения с Microsoft Lists, или для тех, кто уже начал его.
Компания также предоставила некоторые дополнительные ресурсы для людей, заинтересованных в получении дополнительных сведений о Microsoft Lists и других инструментах совместной работы Microsoft 365.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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