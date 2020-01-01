Microsoft обновила приложение Microsoft To Do для Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:37
- Просмотров: 119
Компания Microsoft обновила приложение Microsoft To Do для Android до версии 2.38.181.
Вот список новых функций:
• Исправлена проблема с отсутствующими списками, пожалуйста, обновитесь до последней версии и попробуйте повторно войти в систему, если вы все еще сталкиваетесь с этой проблемой;
• Общие исправления и улучшения;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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