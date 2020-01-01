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Microsoft обновила приложение Microsoft To Do для Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:37
  • Просмотров: 119

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft To Do для Android до версии 2.38.181.

Вот список новых функций:

• Исправлена проблема с отсутствующими списками, пожалуйста, обновитесь до последней версии и попробуйте повторно войти в систему, если вы все еще сталкиваетесь с этой проблемой;
• Общие исправления и улучшения;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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