Microsoft Teams скоро будет использовать ИИ для предложения опросов пользователям в зависимости от цели собрания
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 01:33
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Microsoft работает над рядом новых функций, которые позволят пользователям быстро создавать опросы для собраний Teams в зависимости от цели собрания. Редмондцы планируют использовать ИИ, чтобы предлагать опросы в зависимости от цели собрания. Если вы не помните, то Microsoft добавила поддержку опросов в Teams еще в ноябре 2020 года.
Вчера в дорожную карту Microsoft 365 был добавлен набор новых функций, которые будут использовать службу Forms для предложения опросов пользователям. Компания также планирует использовать исторические данные опросов для улучшения предложений для будущих опросов. Кроме того, Microsoft также планирует использовать службу Forms для внесения предложений по опросам. Это должно еще больше помочь пользователям создавать опросы на ходу во время собраний Teams. Наконец, Microsoft также позволит создателю опроса выбрать правильный ответ для опросов с несколькими вариантами ответов. Правильный ответ может быть одним или несколькими вариантами и будет показан участникам после того, как они отдадут свои голоса.
Microsoft также работает над тем, чтобы помочь пользователям управлять данными опросов. Компания скоро добавит функцию, которая будет создавать сводку всех опросов, использованных на собрании, и отправлять отчет организатору и участникам. С другой стороны, если учитель использует функцию опроса, отчет будет создан после собрания и будет передан учителю.
Все вышеупомянутые функции в настоящее время находятся в разработке и будут развернуты в марте 2021 года, за исключением возможности определять правильный ответ (ответы), которая будет доступна пользователям Teams в апреле 2021 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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