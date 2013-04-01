Microsoft Outlook получает новый вид календаря
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 02:41
- Просмотров: 0
Компания Microsoft объявила о некоторых новых функциях Outlook на мероприятии Ignite 2021. Для Outlook в Интернете вы получите так называемую доску календаря Outlook. Это больше похоже на представление вашего календаря в произвольной форме, а не на представление в виде сетки, к которому вы привыкли.
Она будет более настраиваемой, поэтому у вас будет больше контроля над тем, как вы видите свои календари, файлы и многое другое. В выпадающем списке просмотров вы можете попробовать, выбрав «Доска». Теперь она доступна в Outlook в Интернете.
Другая новая функция — это рекомендуемое время, которая появится в iOS и Android. Эта функция предлагает вам время для организации собраний. Она использует то, что Microsoft называет искусственным интеллектом, чтобы выяснить, в какое время вы доступны, и в какое время доступны участники, чтобы выделить вам лучшее доступное время. Это даст лучшее предложение для всех участников, даже если оно не идеально для всех.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 26
Пользователей: 0
Гостей: 26
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 26
Роботы: Yandex Google
+8Новостей: 13010
+0Комментариев: 39446
+0Пользователей: 10052