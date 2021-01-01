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Microsoft Teams получает поддержку живой транскрипции с атрибуцией говорящего

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:09
  • Просмотров: 94

Microsoft сегодня объявила о доступности живой транскрипции на собрания Microsoft Teams для английского языка (США). Эта функция также поддерживает атрибуцию говорящего. После окончания собрания сохраненная стенограмма собрания будет доступна для ознакомления и загрузки в Teams для ПК и в Интернете.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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