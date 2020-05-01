Новый переключатель представления в Microsoft Teams позволит управлять тем, как вы видите содержимое собрания

Возможно, вы предпочтете общаться с коллегами естественно и без отвлекающих факторов, используя режим «Вместе». Если галерея находится вверху, все видеопотоки отображаются в верхней части окна собрания, что упрощает общение с другими людьми. Фокус скрывает все видеопотоки и полностью сосредотачивает внимание на общем контенте, а полноэкранный режим помогает убрать другие отвлекающие факторы на рабочем столе.

Microsoft работает над новой функцией переключателя представления в Microsoft Teams, которая позволит участникам собрания управлять тем, как они предпочитают видеть содержимое собрания. Они смогут легко переключаться между режимами «Вместе», «Фокус», «Галерея вверху» и «Полноэкранный режим».Эта новая функция переключения представлений будет доступна пользователям Microsoft Teams в этом месяце.Узнать другие подробности можно здесь