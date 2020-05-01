Новый переключатель представления в Microsoft Teams позволит управлять тем, как вы видите содержимое собрания
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 01:18
- Просмотров: 0
Microsoft работает над новой функцией переключателя представления в Microsoft Teams, которая позволит участникам собрания управлять тем, как они предпочитают видеть содержимое собрания. Они смогут легко переключаться между режимами «Вместе», «Фокус», «Галерея вверху» и «Полноэкранный режим».
Возможно, вы предпочтете общаться с коллегами естественно и без отвлекающих факторов, используя режим «Вместе». Если галерея находится вверху, все видеопотоки отображаются в верхней части окна собрания, что упрощает общение с другими людьми. Фокус скрывает все видеопотоки и полностью сосредотачивает внимание на общем контенте, а полноэкранный режим помогает убрать другие отвлекающие факторы на рабочем столе.
Эта новая функция переключения представлений будет доступна пользователям Microsoft Teams в этом месяце.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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