Пользователи Microsoft Teams теперь могут тестировать PowerPoint Presenter View
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:17
- Просмотров: 85
Microsoft Teams сейчас тестирует новую функцию, которая сделает виртуальное общение более увлекательным и эффективным, чем когда-либо прежде. На этой неделе Линус Кэнсби, Microsoft MVP, заметил, что компания развернула предварительную версию PowerPoint Presenter View для собраний Teams.
Для тех, кто не знает, Microsoft Teams уже поддерживает встроенный режим презентации, но с некоторыми ограничениями. В настоящее время докладчики не могут включить представление PowerPoint, чтобы изменить способ представления слайдов другим участникам собрания. Из-за этого они не могут видеть свои заметки и перемещаться между слайдами не по порядку, но это должно скоро измениться.
Благодаря новому дополнению докладчики смогут просматривать текущий слайд, заметки к слайдам и полосу миниатюр всех слайдов во время текущих собраний. Для начала, это должно позволить им обсуждать заметки собраний по мере необходимости и перемещаться туда и обратно между слайдами для быстрого подведения итогов. Это изменение поможет докладчикам проводить собрания в нужном русле.
Чтобы начать работу, вам нужно выбрать программу общедоступной предварительной версии для Microsoft Teams. Чтобы воспользоваться этой функцией, пользователям необходимо щелкнуть иконку «Поделиться», доступную помимо кнопки «Выйти» в окне собрания. Затем выберите последний файл PowerPoint в трее общего доступа Teams или найдите локальный файл/OneDrive, чтобы автоматически открыть Presenter View.
Важно отметить, что только докладчику необходимо включить новый опыт собрания в параметрах настольного приложения Teams, чтобы использовать Presenter View, и он работает только на многооконных собраниях. Хотя новая функциональность в настоящее время доступна в общедоступной предварительной версии, она начнёт развертываться для широкой публики в конце этого месяца.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 14
Пользователей: 0
Гостей: 14
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 14
Роботы: Yandex Google
+9Новостей: 12857
+0Комментариев: 39450
+1Пользователей: 10050