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Устройства Microsoft Teams Rooms получают кастомные фоны, интеграцию с Whiteboard и многое другое

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:19
  • Просмотров: 131

Microsoft анонсировала множество новых функций для устройств Teams Room, специализированных решений для профессиональных конференц-залов или домашних офисов. Эти обновления специально доступны для интегрированных устройств Teams Rooms на базе Android, содержащих динамики, микрофоны и камеру, а также необязательные сенсорные консоли, обеспечивающие управление столом для проведения собраний.

Во-первых, Microsoft добавляет некоторые новые возможности для потребителей (например, настраиваемые фоны и записи), чтобы помочь им лучше управлять своими собраниями. Пользователи, которые вошли в Teams Rooms на Android с личной учетной записью, теперь смогут размыть или полностью заменить фон видеопотока с помощью набора предустановленных изображений. Чтобы опробовать эту функцию, перейдите в меню (…) и выберите фоновое изображение из списка. Выбранный фон будет сохраняться во время собраний.



Microsoft также добавляет возможность записи собраний непосредственно с устройств Microsoft Teams Rooms. Это должно облегчить пользователям работу с важными объявлениями после собрания. Кроме того, компания представила новую интеграцию с интерактивной доской, которая позволяет пользователям запускать сессию интерактивной доски непосредственно со своих устройств Teams. В настоящее время опция записи и интеграция с интерактивной доской доступны только для личных учетных записей, а поддержка общей учетной записи появится в ближайшее время.



Следующим шагом станет новый опыт календаря на главном экране, который упрощает пользователям отслеживание текущих и будущих собраний. Более того, Microsoft немного изменила положение всех знакомых элементов управления (включая Meet Now, Dial pad и т. д.), и теперь пользователи будут видеть их помимо календаря.



Наконец, опыт сенсорной консоли претерпевает некоторые улучшения. Новый опыт дает возможность переключения между представлениями галереи и предоставляет доступ к полезным функциям, таким как закрепление живых субтитров. Компания рекомендует пользователям связаться с производителями устройств, чтобы проверить, поддерживается ли обновленный опыт сенсорной консоли на их устройствах.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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