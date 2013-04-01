Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft обновляет OneDrive для Android и iOS

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 02:10
  • Просмотров: 0

Microsoft выпустила новое обновление для приложения OneDrive на Android и iOS. Приложение iOS получило крупное обновление, а приложение Android - незначительное обновление, улучшающее работу пользователей.

Вот полный список изменений обновления для iOS:

• Вы снова можете выполнять запись в файлы OneDrive из приложения iOS Files;
• При использовании VoiceOver на странице «Планы» не было никаких указаний на то, что для некоторых функций требуются определенные планы. Это было исправлено, и теперь VoiceOver будет указывать, когда функция включена в каждый план;
• Заголовок приложения иногда становился белым после использования команды «Сделать фото», что затрудняло использование кнопки «+», которая также является белой, в светлом режиме. Это было исправлено, и заголовок снова станет синим, а кнопка «+» останется видимой;
• Кнопка «Просмотреть все» на главном экране появлялась на английском языке на всех языках, что вызывало недоумение. Это было исправлено, и теперь вы можете «видеть» её правильное отображение на «всех» поддерживаемых языках;
• VoiceOver теперь будет считывать кнопки на панели навигации входа;
• Некоторые изображения выглядели сжатыми при просмотре в папке и обрезанными при нажатии и открытии в приложении. Это было исправлено;

Вот полный список изменений обновления для Android:

• Microsoft добавила вкладку «Главная страница», чтобы помочь вам быстро продолжить с того места, на котором вы остановились. На вкладке «Главная страница» заметно отображается представление «Последние» для легкого доступа к файлам и раздел «Автономные файлы» для быстрого доступа и управления файлами, которые вы загрузили для автономного доступа. Найдите «В этот день» для личных пользователей OneDrive, а также «Общие библиотеки» для работы или учебы дома. Плюс переупорядочивание разделов в настройках!;

Новое обновление обновляет приложение OneDrive для Android до версии 6.27, а приложение iOS - до версии 12.23.2.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft обновила приложение OneDrive на iOS

Microsoft обновила приложение OneDrive на iOS

OneDrive для Android получает поддержку Samsung Motion Photos и воспроизведение видео 8K

OneDrive для Android получает поддержку Samsung Motion Photos и воспроизведение видео 8K

Skype для Windows Phone 8 получил новое обновление

Skype для Windows Phone 8 получил новое обновление

Microsoft удалит функцию «Извлечение файлов с компьютера при помощи OneDrive» 31 июля

Microsoft удалит функцию «Извлечение файлов с компьютера при помощи OneDrive» 31 июля

Приложение OneDrive не позволяет пользователям Windows 10 выполнить обновление до May 2020 Update

Приложение OneDrive не позволяет пользователям Windows 10 выполнить обновление до May 2020 Update




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 33
Пользователей: 1
Гостей: 32
Роботы: Yandex Google
Илья
+5  
Новостей: 13177
+0  
Комментариев: 39449
+0  
Пользователей: 10055