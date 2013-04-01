Microsoft обновляет OneDrive для Android и iOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 02:10
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Microsoft выпустила новое обновление для приложения OneDrive на Android и iOS. Приложение iOS получило крупное обновление, а приложение Android - незначительное обновление, улучшающее работу пользователей.
Вот полный список изменений обновления для iOS:
• Вы снова можете выполнять запись в файлы OneDrive из приложения iOS Files;
• При использовании VoiceOver на странице «Планы» не было никаких указаний на то, что для некоторых функций требуются определенные планы. Это было исправлено, и теперь VoiceOver будет указывать, когда функция включена в каждый план;
• Заголовок приложения иногда становился белым после использования команды «Сделать фото», что затрудняло использование кнопки «+», которая также является белой, в светлом режиме. Это было исправлено, и заголовок снова станет синим, а кнопка «+» останется видимой;
• Кнопка «Просмотреть все» на главном экране появлялась на английском языке на всех языках, что вызывало недоумение. Это было исправлено, и теперь вы можете «видеть» её правильное отображение на «всех» поддерживаемых языках;
• VoiceOver теперь будет считывать кнопки на панели навигации входа;
• Некоторые изображения выглядели сжатыми при просмотре в папке и обрезанными при нажатии и открытии в приложении. Это было исправлено;
Вот полный список изменений обновления для Android:
• Microsoft добавила вкладку «Главная страница», чтобы помочь вам быстро продолжить с того места, на котором вы остановились. На вкладке «Главная страница» заметно отображается представление «Последние» для легкого доступа к файлам и раздел «Автономные файлы» для быстрого доступа и управления файлами, которые вы загрузили для автономного доступа. Найдите «В этот день» для личных пользователей OneDrive, а также «Общие библиотеки» для работы или учебы дома. Плюс переупорядочивание разделов в настройках!;
Новое обновление обновляет приложение OneDrive для Android до версии 6.27, а приложение iOS - до версии 12.23.2.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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