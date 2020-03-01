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Функция подавления фонового шума Microsoft Teams развертывается для пользователей macOS

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:45
  • Просмотров: 103

Microsoft объявила, что функция подавления фонового шума Microsoft Teams, которая была развернута в Microsoft Teams для Windows в ноябре 2020 года, скоро появится и для пользователей macOS.

Эта функция обеспечивает подавление шума в режиме реального времени на базе ИИ и автоматически удаляет фоновый шум с ваших собраний.

Пользователи могут установить уровень подавления шума перед собранием. После изменения настройка применяется к следующему вызову.

Четыре параметра: «Авто» (по умолчанию), «Низкий», «Высокий» и «Выкл».

Эта функция сейчас развертывается для пользователей macOS, и развертывание завершится к концу августа.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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