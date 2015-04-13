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Новый опыт вызовов появится в Microsoft Teams в мае

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 20:38
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Microsoft представила свои планы по пересмотру опыта вызовов в Teams еще в декабре прошлого года. Если изначально софтверный гигант планировал развернуть расширенный опыт вызовов Teams в апреле, то теперь это произойдёт в мае 2021 года.

Это обновление призвано упорядочить весь опыт звонков в настольных приложениях Windows и macOS в одном месте. Вместо того, чтобы быть разбросанным по разным местам, новый интерфейс вызовов объединит все функции вызовов, такие как панель набора номера, контакты, голосовая почта, история вызовов и настройки, в одной вкладке. В целом, это должно значительно облегчить пользователям запуск нового вызова или ответ на вызов одним щелчком мыши.



Помимо нового опыта вызовов на рабочем столе, Microsoft также объявила о других предстоящих улучшениях, включая поддержку CarPlay на устройствах iOS и встроенные возможности защиты от нежелательных вызовов. Приложение также получит новые параметры записи звонков, которые позволят администраторам Teams использовать OneDrive или SharePoint в качестве места по умолчанию для сохранения своих записей.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
onmsft.com
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