Power Automate и Power Apps получают новые инструменты и идеи
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:07
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Запустив в апреле первую волну релиза Power Platform и Dynamics 365, Microsoft представила ряд новых функций для Power Apps и Power Automate. Хотя фактический релиз для них может занять некоторое время, сегодня Microsoft представила некоторые новые возможности для вышеупомянутых сервисов.
Во-первых, новый механизм интеллектуального анализа процессов стал общедоступным как часть Power Automate. Эта возможность, получившая название Process Advisor, помогает выявлять действия, которые требуют больше всего времени, а также постоянно повторяются в организации.
Что касается предлагаемых дополнительных сведений, то в них содержатся узкие места в организации, а также рекомендации по автоматизации. Благодаря сотрудничеству с роботизированной автоматизацией процессов (RPA) пользователи, не имеющие большого опыта в кодировании, могут автоматизировать повторяющиеся задачи. На данный момент Process Advisor доступен как в планах для каждого пользователя, так и в рамках потока с участием RPA.
Что касается Power Apps, то были запущены новые профессиональные инструменты разработки, которые помогут разработчикам определить и изучить основные компоненты построения решений с низким уровнем кода. К ним относятся интеграция Power Platform в план Microsoft 365 Developer, новый курс обучения Power Platform Fusion Development, а также новый автономный план Power Apps Developer. Благодаря этому разработчики могут улучшить процесс создания и тестирования нового опыта и с большей эффективностью предоставлять решения с низким уровнем кода для своего бизнеса.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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