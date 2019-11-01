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Microsoft обновила приложение Remote Desktop Mobile для iOS

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 13:21
  • Просмотров: 455
Microsoft обновила приложение Remote Desktop Mobile для iOS

Компания Microsoft обновила приложение Remote Desktop Mobile для iOS до версии 10.3.0.

Вот список новых функций;

• Окно кандидата IME на стороне клиента теперь можно перетаскивать;
• Интегрированная поддержка Kerberos в последовательности протокола безопасности CredSSP;
• Поддержка HTTP-прокси в WVD и локальных сценариях;
• Внесены обновления для улучшения взаимодействия с текущими и будущими функциями службы Windows Virtual Desktop;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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