Microsoft обновила приложение Remote Desktop Mobile для iOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 13:21
- Просмотров: 455
Компания Microsoft обновила приложение Remote Desktop Mobile для iOS до версии 10.3.0.
Вот список новых функций;
• Окно кандидата IME на стороне клиента теперь можно перетаскивать;
• Интегрированная поддержка Kerberos в последовательности протокола безопасности CredSSP;
• Поддержка HTTP-прокси в WVD и локальных сценариях;
• Внесены обновления для улучшения взаимодействия с текущими и будущими функциями службы Windows Virtual Desktop;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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