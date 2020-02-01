Приложение Remote Desktop Mobile на iOS получило очередное обновление
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:57
- Просмотров: 0
Компания Microsoft обновила приложение Remote Desktop Mobile на iOS до версии 10.1.4.
Вот список новых возможностей:
• Исправлена проблема, из-за которой клиент сообщал об ошибке 0x5000007 при подключении через сервер RD Gateway;
• Пароли учетных записей пользователей, обновленные в пользовательском интерфейсе учетных данных, теперь сохраняются после успешного входа в систему;
• Исправлена проблема, из-за которой диапазон и множественный выбор с помощью мыши/трекпада (SHIFT + щелчок и CTRL + щелчок) не работали последовательно;
• Исправлена проблема, из-за которой приложения, отображаемые в пользовательском интерфейсе переключателя в сессии, не синхронизировались с удаленной сессией;
• Внесены некоторые косметические изменения в макет заголовков рабочей области Центра подключений;
• Улучшена видимость кнопок экранной клавиатуры для темных фонов;
• Исправлена ошибка локализации в диалоге отключения;
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 58
Пользователей: 0
Гостей: 58
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 58
Роботы: Yandex Google
+13Новостей: 12469
+0Комментариев: 39447
+0Пользователей: 10036