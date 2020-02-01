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Приложение Remote Desktop Mobile на iOS получило очередное обновление

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 16:57
  • Просмотров: 0
Приложение Remote Desktop Mobile на iOS получило очередное обновление

Компания Microsoft обновила приложение Remote Desktop Mobile на iOS до версии 10.1.4.

Вот список новых возможностей:

• Исправлена проблема, из-за которой клиент сообщал об ошибке 0x5000007 при подключении через сервер RD Gateway;
• Пароли учетных записей пользователей, обновленные в пользовательском интерфейсе учетных данных, теперь сохраняются после успешного входа в систему;
• Исправлена проблема, из-за которой диапазон и множественный выбор с помощью мыши/трекпада (SHIFT + щелчок и CTRL + щелчок) не работали последовательно;
• Исправлена проблема, из-за которой приложения, отображаемые в пользовательском интерфейсе переключателя в сессии, не синхронизировались с удаленной сессией;
• Внесены некоторые косметические изменения в макет заголовков рабочей области Центра подключений;
• Улучшена видимость кнопок экранной клавиатуры для темных фонов;
• Исправлена ошибка локализации в диалоге отключения;
Илья Источник:
onmsft.com
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