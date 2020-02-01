Приложение Remote Desktop Mobile на iOS получило очередное обновление

Компания Microsoft обновила приложение Remote Desktop Mobile на iOS до версии 10.1.4.Вот список новых возможностей:• Исправлена проблема, из-за которой клиент сообщал об ошибке 0x5000007 при подключении через сервер RD Gateway;• Пароли учетных записей пользователей, обновленные в пользовательском интерфейсе учетных данных, теперь сохраняются после успешного входа в систему;• Исправлена проблема, из-за которой диапазон и множественный выбор с помощью мыши/трекпада (SHIFT + щелчок и CTRL + щелчок) не работали последовательно;• Исправлена проблема, из-за которой приложения, отображаемые в пользовательском интерфейсе переключателя в сессии, не синхронизировались с удаленной сессией;• Внесены некоторые косметические изменения в макет заголовков рабочей области Центра подключений;• Улучшена видимость кнопок экранной клавиатуры для темных фонов;• Исправлена ошибка локализации в диалоге отключения;