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Microsoft обновила приложение Microsoft Teams для iOS

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 15:10
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Teams для iOS до версии 3.8.0.

Вот список новых функций:

• Участники присоединяются к вебинарам со своего телефона или планшета;
• Получайте автопредложения и лучшие результаты по мере ввода поисковых запросов;
• Все собрания (даже встречи) автоматически становятся онлайн-собраниями, поэтому вы можете быстро поделиться ссылкой на собрание;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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