Microsoft обновила приложение Microsoft Teams для iOS
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 15:10
- Просмотров: 0
Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Teams для iOS до версии 3.8.0.
Вот список новых функций:
• Участники присоединяются к вебинарам со своего телефона или планшета;
• Получайте автопредложения и лучшие результаты по мере ввода поисковых запросов;
• Все собрания (даже встречи) автоматически становятся онлайн-собраниями, поэтому вы можете быстро поделиться ссылкой на собрание;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 37
Пользователей: 0
Гостей: 37
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 37
Роботы: Yandex Google
+6Новостей: 13396
+0Комментариев: 39450
+0Пользователей: 10062