Microsoft Search скоро начнет индексировать транскрипции собраний Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:28
- Просмотров: 48
Microsoft Search скоро позволит пользователям искать записанные собрания Teams, хранящиеся в SharePoint или OneDrive, не только с названиями собраний, но и с использованием терминов из самой транскрипции собрания - если она доступна. Это возможно благодаря тому, что компания индексирует содержимое записанных собраний Teams для поиска, а также названия собраний или имена файлов для файлов, хранящихся в OneDrive и Teams.
Microsoft перечислила эту функцию в дорожной карте Microsoft 365, которая помечена как находящаяся в разработке.
Введение этой функции облегчает пользователям поиск записей на основе точек обсуждения, а не поиск (или запоминание) названия собрания, что позволяет быстрее находить их. Для тех, кто интересуется конфиденциальностью, компания сообщает, что результаты Microsoft Search для записей будут доступны только участникам собрания, гарантируя, что результаты не будут включать записи, в которых человек не участвовал.
Однако в настоящее время нет детального контроля для настройки этой функции, поскольку она автоматически развертывается для соответствующих пользователей без каких-либо действий со стороны администратора. Единственный способ запретить Microsoft Search индексировать транскрипции — это полностью отключить транскрипции, что кажется хлопотным делом. Неясно, будет ли компания вводить больше опций в будущем.
Предполагается, что развертывание этой функции начнется в середине июня, а завершится к началу июля.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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