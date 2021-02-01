Дисплеи Microsoft Teams получают поддержку субтитров в рельном времени для вызовов 1: 1, новые обои и многое другое
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:23
- Просмотров: 120
Microsoft развертывает новые улучшения и возможности для дисплеев Teams, универсальных специализированных устройств Teams, которые позволяют пользователям совершать вызовы и присоединяться к собраниям в службе. Обновления от июня 2021 года направлены на то, чтобы персонализировать вызовы и собрания в соответствии с конкретными предпочтениями пользователей.
Во-первых, дисплеи Microsoft Teams теперь поддерживают субтитры в реальном времени для вызовов 1:1. Это означает, что дисплеи Teams будут автоматически определять, что говорит говорящий во время вызова 1: 1, и отображать текст на экране участника в режиме реального времени. Эта функция идеально подходит для глухих и слабослышащих людей, а также помогает уменьшить отвлекающий шум или языковые барьеры. Однако эта возможность поддерживается только на английском языке (США) и пока недоступна для клиентов GCC.
Собрания Microsoft Teams на дисплеях также улучшены, благодаря новой настройке, включающей поддержку отключения звука участников без поднятия рук. Компания заявляет, что это обновление поможет стимулировать участие и побудит участников больше участвовать во время виртуальных собраний. Кроме того, есть множество новых обоев различных дизайнов и цветов, которые доступны для использования на экране дисплея, в календаре и других приложениях.
Дисплеи Microsoft Teams получают улучшенный опыт использования для дополнительных возможностей вызовов. Пользователи смогут увидеть статус другого коллеги и несколько быстрых действий, выбрав новое выпадающее меню, доступное внутри иконки индикатора активного вызова. В выпадающем меню также есть возможность выбрать номер, с которым нужно связаться, прежде чем звонить людям с несколькими номерами.
Дисплеи Microsoft Teams получают поддержку dual-tone multifrequency (DTMF) на экранах предварительного вызова, что может быть полезно в сценариях автосекретаря. Наконец, контакты Outlook теперь будут отображаться в приложении «Люди» в интерфейсе дисплеев Teams, что позволит пользователям быстро связаться со своими коллегами. Однако эта функция позволяет просматривать телефонные номера только в режиме только для чтения.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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