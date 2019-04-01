Microsoft предлагает более подробную информацию о развертывании переменной скорости воспроизведения для записей собраний Microsoft Teams
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:03
- Просмотров: 0
Пользователи Microsoft Teams скоро смогут более легко просматривать записи собраний Microsoft Teams, когда Microsoft предоставит опции с переменной скоростью воспроизведения для записей.
Эта функция будет доступна для записей, хранящихся в OneDrive и SharePoint, и пользователи будут иметь возможность воспроизводить от половинной до двукратной скорости, что позволит вам сосредоточиться на важных разделах при ускорении до медленных разделов.
Microsoft представила более подробную информацию о развертывании этой функции.
Microsoft ожидает, что развертывание этой функции для Targeted Release начнётся в начале августа, а завершится примерно к началу сентября.
Если говорить про общедоступность, то развертывание этой функции для GA начнётся в начале сентября, а завершится примерно к концу сентября.
Пользователи увидят иконку в правом нижнем углу записей собраний Teams, которая открывает меню скорости воспроизведения. Это меню содержит параметры для более низкой скорости (0.5x), нормальной скорости (1x) и более высокой скорости (1.2x, 1.5x, 1.8x и 2.0x). Параметр, выбранный пользователем, будет сохраняться в течение всей сессии браузера; он может изменить его в любое время с помощью меню скорости воспроизведения.
Microsoft отмечает, что просмотр записей собрании Teams со скоростью воспроизведения выше 1 - отличный способ сэкономить время и повысить продуктивность.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 43
Пользователей: 0
Гостей: 43
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 43
Роботы: Google Yandex
+8Новостей: 13533
+0Комментариев: 39453
+0Пользователей: 10076