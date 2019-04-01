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Microsoft предлагает более подробную информацию о развертывании переменной скорости воспроизведения для записей собраний Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 16:03
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Пользователи Microsoft Teams скоро смогут более легко просматривать записи собраний Microsoft Teams, когда Microsoft предоставит опции с переменной скоростью воспроизведения для записей.

Эта функция будет доступна для записей, хранящихся в OneDrive и SharePoint, и пользователи будут иметь возможность воспроизводить от половинной до двукратной скорости, что позволит вам сосредоточиться на важных разделах при ускорении до медленных разделов.

Microsoft представила более подробную информацию о развертывании этой функции.

Microsoft ожидает, что развертывание этой функции для Targeted Release начнётся в начале августа, а завершится примерно к началу сентября.

Если говорить про общедоступность, то развертывание этой функции для GA начнётся в начале сентября, а завершится примерно к концу сентября.

Microsoft предлагает более подробную информацию о развертывании переменной скорости воспроизведения для записей собраний Microsoft Teams


Пользователи увидят иконку в правом нижнем углу записей собраний Teams, которая открывает меню скорости воспроизведения. Это меню содержит параметры для более низкой скорости (0.5x), нормальной скорости (1x) и более высокой скорости (1.2x, 1.5x, 1.8x и 2.0x). Параметр, выбранный пользователем, будет сохраняться в течение всей сессии браузера; он может изменить его в любое время с помощью меню скорости воспроизведения.

Microsoft отмечает, что просмотр записей собрании Teams со скоростью воспроизведения выше 1 - отличный способ сэкономить время и повысить продуктивность.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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