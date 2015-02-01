Microsoft больше не поддерживает комнаты для обсуждения в приватных каналах Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:56
- Просмотров: 89
Компания Microsoft больше не поддерживает комнаты для обсуждения в приватных каналах Microsoft Teams. Комнаты для обсуждения впервые появились в декабре 2020 года, и с момента их запуска стали популярной функцией.
Пользователь в ветке Tech Community объясняет, что его организация месяцами использовала комнаты для обсуждения в приватных каналах, но больше не видит такой возможности.
Другой пользователь поделился разъяснениями по этой теме от службы поддержки Microsoft Premier. Формулировка Microsoft об удаляемой функции немного сбивает с толку:
• Комната для обсуждения Teams не поддерживается для приватных каналов из-за дизайна функции.
• Эта функция была удалена из-за технических ограничений, из-за которых функциональность приватных каналов не позволяла создавать комнаты для обсуждения, поэтому команде разработчиков пришлось отключить эту опцию;
• На данный момент нет никакой оценки того, когда и будет ли эта функция вновь введена;
Формулировка Microsoft предполагает, что существуют технические ограничения, не позволяющие приватным каналам использовать комнаты для обсуждения. Есть вероятность, что произошли изменения, поскольку эта функция ранее работала для некоторых людей.
Похоже, есть некоторые споры о том, поддерживались ли комнаты для обсуждения в приватных каналах в Teams.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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