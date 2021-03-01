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Microsoft развертывает Live Transcription для запланированных собраний в Teams для клиентов GCC

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:27
  • Просмотров: 105

Компания Microsoft объявила о развертывании Live Transcription для запланированных собраний в Teams для клиентов GCC. Live Transcription доступна:

• Для запланированных собраний;
• Когда разговорный язык - U.S. English;
• На установленной настольной версии Teams;
• Для клиентов со следующими лицензиями: Office 365 G1, Office 365/Microsoft 365 G3&G5, Microsoft 365 F1&Office 365/Microsoft 365 F3;

Microsoft также объявила, что на данный момент транскрипция не будет поддерживать применение политик хранения, обнаружения электронных данных и юридического удержания.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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