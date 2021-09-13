Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Приложение Microsoft Teams для iOS скоро получит поддержку CarPlay

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 13-09-2021, 12:30
  • Просмотров: 331

Компания Microsoft подтвердила, что приложение Microsoft Teams для iOS скоро будет поддерживать функцию Apple CarPlay. Эта поддержка позволит пользователям Teams для iOS легко присоединяться к собраниям, когда они управляют своим транспортным средством. Вы также сможете присоединяться к собраниям с помощью Siri.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • +2
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft откладывает функцию присоединения к собраниям Teams с помощью цифрового кода

Microsoft откладывает функцию присоединения к собраниям Teams с помощью цифрового кода

Дисплеи Microsoft Teams скоро будут поддерживать собрания Zoom и Webex

Дисплеи Microsoft Teams скоро будут поддерживать собрания Zoom и Webex

Microsoft Teams получит опцию для автоматической записи собраний

Microsoft Teams получит опцию для автоматической записи собраний

Microsoft Teams позволит пользователям присоединяться к собраниям с помощью цифрового кода в следующем месяце

Microsoft Teams позволит пользователям присоединяться к собраниям с помощью цифрового кода в следующем месяце

Microsoft Teams получит поддержку двух экранов в декабре этого года

Microsoft Teams получит поддержку двух экранов в декабре этого года




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 34
Пользователей: 0
Гостей: 34
Роботы: Yandex Google Mail Ru
+4  
Новостей: 13677
+0  
Комментариев: 39454
+0  
Пользователей: 10079