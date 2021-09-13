Приложение Microsoft Teams для iOS скоро получит поддержку CarPlay
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- Категория: Microsoft
- Дата: 13-09-2021, 12:30
- Просмотров: 331
Компания Microsoft подтвердила, что приложение Microsoft Teams для iOS скоро будет поддерживать функцию Apple CarPlay. Эта поддержка позволит пользователям Teams для iOS легко присоединяться к собраниям, когда они управляют своим транспортным средством. Вы также сможете присоединяться к собраниям с помощью Siri.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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