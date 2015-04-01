Microsoft Teams скоро будет поддерживать вызовы 1:1 из браузера Safari
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:41
- Просмотров: 81
Недавно Microsoft сообщила, что поддержка вызовов 1:1 будет добавлена в Microsoft Teams в браузере Safari. Пользователи смогут начать вызов 1:1 из раздела «Вызовы» или с помощью кнопки вызова в заголовке чата 1:1.
Эта функция будет доступна в следующем месяце.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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