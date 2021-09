Microsoft анонсирует крупное обновление для Whiteboard

Whiteboard — это приложение Microsoft для цифрового опроса, которое позволяет пользователям не только создавать визуальные идеи и контент, но и сотрудничать с другими в Интернете. Это важная возможность, особенно в современном гибридном мире. В июне компания объявила о редизайне приложения для удовлетворения определенных потребностей гибридных сред, а сегодня она представила еще несколько обновлений, которые появятся в Whiteboard в ближайшие месяцы.Начиная с некоторых относительно новых функций Whiteboard, которые уже доступны, у нас есть современный и производительный пользовательский интерфейс, анонсированный в июне, десятки шаблонов, несколько оттенков заметок и сеток заметок, реакции, возможность вставки, изменения положения и выравнивания изображения и фигуры, новые инструменты для рукописного ввода, стрелки рукописного ввода и прямые линии, интеллектуальный рукописный ввод, сочетания клавиш рукописного ввода, тактильные сигналы рукописного ввода для Surface Slim Pen 2 и форматирование фонов. Достаточно сказать, что Whiteboard уже предлагает множество мощных утилит, которыми могут воспользоваться создатели.Переходя к новым функциям, запланированным на следующий месяц, Microsoft сообщает, что обновляет приложение для iOS и Windows, чтобы обеспечить единый унифицированный опыт на всех платформах. В рамках этой унификации новый набор функций будет доступен для всех пользователей, независимо от того, на каком устройстве вы работаете.В то время как приложение Whiteboard для Windows и iOS уже поддерживает пользовательские учетные записи Microsoft, эта возможность будет доступна также на Android и в Интернете. Еще одним крупным обновлением, которое появится в следующем месяце, станет возможность вставки в Whiteboard документов, таких как файлы PowerPoint, и их совместного аннотирования на лету.Наконец, в этом календарном году появится ряд новых функций. Microsoft перестраивает интерактивную доску поверх OneDrive for Business, чтобы она лучше интегрировалась с Microsoft 365 для коммерческих клиентов. Компания также заявляет, что хранилище OneDrive for Business станет хранилищем по умолчанию для новых интерактивных досок «в начале 2022 года».В ближайшие месяцы у пользователей появятся курсоры для совместной работы, новые элементы управления общим доступом, лазерные указатели, а также функции обнаружения и поиска на Office.com. Наконец, организации, использующие OneDrive for Business, также смогут восстанавливать удаленные интерактивные доски из корзины. Microsoft подчеркнула, что, хотя организации не уверены в характере работы, компания «переосмыслила» приложение Whiteboard вокруг идеи совместной работы.Узнать другие подробности можно здесь