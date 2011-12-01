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Microsoft Teams Public Preview теперь может предоставлять более быстрые и релевантные результаты поиска

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:44
  • Просмотров: 29
Microsoft Teams Public Preview теперь может предоставлять более быстрые и релевантные результаты поиска

На прошлой неделе сообщалось, что Microsoft Teams получит переработанный опыт поиска, который должен обеспечивать более быстрые и интуитивно понятные результаты. Microsoft объявила, что это обновление сейчас развертывается в качестве предварительной версии для Windows и macOS.

«Мы переосмыслили поиск и предлагаем вам новый опыт. Мы получили ранние положительные отзывы о более богатом, переработанном опыте в различных беседах в начале этого года. Большое спасибо всем за их отзывы, участие и совместную работу с Microsoft в этом путешествии», - пояснила компания.



Во-первых, Microsoft Teams имеет новую целевую страницу, на которой результаты поиска группируются по таким категориям, как «Люди», «Сообщения» и «Файлы». На странице результатов поиска теперь есть действенные кнопки, которые позволяют пользователям напрямую переходить к определенному сообщению / файлу или предварительно просматривать его. Другие улучшения включают добавление закладок, сокращений, а также параметров сортировки.

Новый опыт поиска также включает улучшенную вкладку сообщений, которая делает фильтры более доступными для пользователей. Это означает, что пользователи могут фильтровать результаты поиска по типу, дате, @mentions, вложениям и т. д. На вкладке сообщений появился раздел «Лучшие обращения», в котором представлены наиболее релевантные результаты поиска в верхней части страницы. Кроме того, вкладка «Люди» теперь может помочь пользователям сэкономить несколько кликов, предоставляя контекстную информацию, включая адрес электронной почты, контактный номер и сведения об организации.



Наконец, что не менее важно, настольное приложение Microsoft Teams предлагает дополнительные параметры для фильтрации файлов по типу, дате и «Modified by» в результатах поиска. Существует также возможность предварительного просмотра файлов с подробными метаданными перед их открытием.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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