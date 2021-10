Microsoft приобрела компанию Two Hat

Сегодня Microsoft объявила о приобретении Two Hat, ведущего поставщика решений для модерации контента, который предлагает меры защиты для онлайн-сообществ.В рамках этого приобретения Microsoft и Two Hat объединят технологии, исследовательские возможности, высококвалифицированные команды и наиболее полную облачную инфраструктуру для обслуживания существующих клиентов Two Hat, потенциальных новых клиентов и множества продуктов и услуг, включая Xbox в Microsoft. Благодаря этому приобретению Microsoft поможет глобальным онлайн-сообществам стать более безопасными и инклюзивными, чтобы каждый мог участвовать, вносить позитивный вклад и процветать.Узнать другие подробности можно здесь