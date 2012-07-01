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Microsoft приобрела компанию Two Hat

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:50
  • Просмотров: 62

Сегодня Microsoft объявила о приобретении Two Hat, ведущего поставщика решений для модерации контента, который предлагает меры защиты для онлайн-сообществ.

В рамках этого приобретения Microsoft и Two Hat объединят технологии, исследовательские возможности, высококвалифицированные команды и наиболее полную облачную инфраструктуру для обслуживания существующих клиентов Two Hat, потенциальных новых клиентов и множества продуктов и услуг, включая Xbox в Microsoft. Благодаря этому приобретению Microsoft поможет глобальным онлайн-сообществам стать более безопасными и инклюзивными, чтобы каждый мог участвовать, вносить позитивный вклад и процветать.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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