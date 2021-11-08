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Microsoft выпустила Visual Studio 2022

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 8-11-2021, 21:37
  • Просмотров: 451
Microsoft выпустила Visual Studio 2022

Visual Studio 2022 наконец-то стала общедоступной. Этот последний выпуск содержит массу новых функций и улучшений, в том числе .NET 6.

Производительность

Одним из наиболее важных изменений является то, что Visual Studio наконец-то стала 64-битной. Это означает, что теперь вы можете воспользоваться преимуществами современного оборудования и большего объема памяти, чтобы загружать даже самые требовательные проекты за секунды, а не за минуты, при этом легко перемещаясь по проектам и решениям.

Продуктивность

Visual Studio 2022 имеет крупные улучшения для проверенных и надежных средств разработки, таких как IntelliCode. Эта функция позволяет сосредоточиться на решении, а не на синтаксисе или реализации. Она отлавливает ошибки и даже помогает писать более эффективный и производительный код.

Отладка

Функция Hot Reload также получила большую любовь в этом релизе, она работает чаще и значительно сокращает необходимость повторного развертывания приложений во время редактирования кода на лету.

Git

Интеграция с Git разрабатывалась в течение довольно долгого времени, однако это произошло только в Visual Studio 2022, где она, наконец, была представлена как бесшовный и оптимизированный опыт. Никогда еще не было так просто создавать, клонировать и открывать ваши репозитории Git. Все, от исправления, извлечения и отправки изменений в ваш код, также было улучшено.

Улучшений очень много, и все они собраны вместе, чтобы помочь разработчикам максимально эффективно использовать свое время.

Если вы хотите получить Visual Studio 2022, перейдите на официальную страницу.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
onmsft.com
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