OneDrive for Business скоро получит возможность закрепления общих библиотек
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:04
- Просмотров: 106
В облачном хранилище Microsoft OneDrive появится новая функция, которая должна упростить поиск важных файлов и папок и доступ к ним. В следующем месяце OneDrive for Business OneDrive получит новое меню быстрого доступа, которое обеспечит поддержку закрепления общих библиотек на боковой панели.
«Улучшенные способы управления списком мест, к которым вы недавно обращались или открывали файл. Вы можете закрепить эти места, чтобы легко и предсказуемо вернуться к тому, над чем вы работали», - пояснила компания в дорожной карте Microsoft 365.
Microsoft также представляет новую функцию, которая позволит пользователям упорядочивать ярлыки «Добавить в OneDrive» в своих личных папках. Эта функция в настоящее время находится в разработке и, согласно дорожной карте Microsoft 365, она появится в распоряжении клиентов OneDrive for Business в декабре 2021 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 28
Пользователей: 0
Гостей: 28
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 28
Роботы: Yandex Google
+3Новостей: 13917
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10083