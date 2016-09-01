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OneDrive for Business скоро получит возможность закрепления общих библиотек

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:04
  • Просмотров: 106

В облачном хранилище Microsoft OneDrive появится новая функция, которая должна упростить поиск важных файлов и папок и доступ к ним. В следующем месяце OneDrive for Business OneDrive получит новое меню быстрого доступа, которое обеспечит поддержку закрепления общих библиотек на боковой панели.

«Улучшенные способы управления списком мест, к которым вы недавно обращались или открывали файл. Вы можете закрепить эти места, чтобы легко и предсказуемо вернуться к тому, над чем вы работали», - пояснила компания в дорожной карте Microsoft 365.

Microsoft также представляет новую функцию, которая позволит пользователям упорядочивать ярлыки «Добавить в OneDrive» в своих личных папках. Эта функция в настоящее время находится в разработке и, согласно дорожной карте Microsoft 365, она появится в распоряжении клиентов OneDrive for Business в декабре 2021 года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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