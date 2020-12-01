Microsoft анонсировала несколько новых функций для веб-версии Excel
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 12:52
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Microsoft представила несколько новых функций и возможностей, которые появятся в веб-версии Excel в этом месяце. Этот релиз направлен на устранение разрыва в функциях между различными версиями приложения, включая поддержку большего количества типов файлов.
Во-первых, веб-версия Excel получит новую функцию, которая позволит пользователям получать доступ к защищенным паролем книгам и редактировать их в браузере. Однако важно отметить, что возможность совместного редактирования недоступна для файлов, защищенных паролем. Компания советует пользователям предоставлять доступ на редактирование определенным людям в целях защиты конфиденциальных данных.
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Веб-приложение Excel позволит пользователям открывать и редактировать большие файлы SharePoint (до 100 МБ). Кроме того, это обновление обеспечит поддержку редактирования рабочих книг с устаревшими арт-объектами, такими как инструменты камеры, элементы управления ActiveX, элементы управления формами и объекты OLE.
В дополнение к вышеупомянутым функциям Microsoft планирует добавить в веб-версию Excel несколько других возможностей. Компания представит поддержку редактирования электронных таблиц с устаревшими общими функциями и подключениями мастера данных. Эти улучшения будут доступны в ближайшие месяцы.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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