Microsoft OneDrive больше не будет поддкрживать iOS и iPadOS 13

• Это обновление содержит исправления ошибок и улучшения стабильности;

• Мы хотели бы сообщить нашим пользователям, что в ближайшее время мы планируем отказаться от поддержки iOS и iPadOS 13. OneDrive продолжит поддерживать текущую версию iOS/iPadOS (15) и предыдущую версию iOS/iPadOS 14;

Приложение Microsoft OneDrive для устройств Apple iPhone и iPad обновилось до версии 12.62.5.Вот полный список изменений:Узнать другие подробности можно здесь