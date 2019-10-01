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Microsoft OneDrive больше не будет поддкрживать iOS и iPadOS 13

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:08
  • Просмотров: 112

Приложение Microsoft OneDrive для устройств Apple iPhone и iPad обновилось до версии 12.62.5.

Вот полный список изменений:

• Это обновление содержит исправления ошибок и улучшения стабильности;
• Мы хотели бы сообщить нашим пользователям, что в ближайшее время мы планируем отказаться от поддержки iOS и iPadOS 13. OneDrive продолжит поддерживать текущую версию iOS/iPadOS (15) и предыдущую версию iOS/iPadOS 14;


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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