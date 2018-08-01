Microsoft начинает развертывать автоматическое обнаружение музыки и подавление шума в Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 13:26
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Использование программного обеспечения для совместной работы и общения в режиме онлайн стало чрезвычайно важным в эпоху гибридной работы. Одной из таких программ является Microsoft Teams, которую компания часто обновляет, чтобы облегчить её использование различными клиентами. Теперь компания объявила о ряде аудиоулучшений для Teams, и, хотя не все из них являются новыми, их, безусловно, стоит приветствовать.
Недавно Microsoft начала развертывать для Teams музыкальный режим с высокой точностью. Эта возможность важна, поскольку она облегчает многочисленные случаи использования, такие как уроки музыки и медицинские сигналы во время виртуальных встреч с медицинским работником. Teams достигает этого, передавая такие аудиосигналы с частотой дискретизации 32 кГц (полоса пропускания 16 кГц) со скоростью 128 кбит/с. При этом удается обеспечить высокую точность воспроизведения при снижении битрейта в четыре раза по сравнению с кодированием без потерь. Вы можете узнать, как воспользоваться этим преимуществом, следуя руководству Microsoft здесь.
Новая функция, которая использует музыкальный режим с высокой точностью, — это подавление шума на основе машинного обучения, которое теперь включено по умолчанию для клиентов Teams. Эта модель использует неречевые сигналы в качестве входных данных, а затем определяет, следует ли подавлять этот шум или нет. Если она идентифицирует ввод как музыку, например, ту, что играет во время урока игры на скрипке, она предупреждает пользователя о том, что ему следует включить музыкальный режим с высокой точностью. Если она обнаружит ложное срабатывание, пользователь может просто закрыть этот баннер. И если модель машинного обучения действительно обнаружит нежелательный шум, не являющийся музыкой, она автоматически подавит его.
Microsoft утверждает, что построила эту модель путем обучения конволюционной нейронной сети на обучающем наборе, содержащем один миллион аудиоклипов со звуками и музыкой. Обучающий набор включал звуки из различных сред и инструментов, чтобы удовлетворить большое разнообразие случаев использования. Затем полученная модель была протестирована на коллекции из 1000 аудиоклипов, что дало 81% точности. Microsoft утверждает, что ее модель превзошла все опубликованные исследования в этой области, и вы можете ознакомиться с ее научной статьей здесь.
Подавление шума на основе машинного обучения теперь включено по умолчанию для «большинства» пользователей Teams, а автоматическое обнаружение музыки будет развернуто в ближайшие месяцы.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
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