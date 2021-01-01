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Microsoft расширяет компоненты Fluid для собраний Teams и других приложений Office

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:44
  • Просмотров: 114

Microsoft объявила сегодня о некоторых важных обновлениях Microsoft Teams, чтобы расширить возможности сотрудников в эту новую эпоху гибридной работы. Компоненты Fluid, которые в настоящее время позволяют пользователям Teams создавать возможности для совместной работы в чате, теперь будут применяться на собраниях Teams, а также в OneNote, Outlook и Microsoft Whiteboard.

«Новые компоненты Fluid на собраниях Teams позволяют легко совместно создавать повестку дня, делать заметки и назначать задачи прямо на собрании Teams, а также получать доступ к важному контенту, когда это необходимо. А повестка дня, заметки и задачи собраний будут автоматически «помещаться» в новую вкладку / раздел заметок собрания в OneNote», - пояснил Джаред Спатаро, корпоративный вице-президент Microsoft 365.


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Нажмите на изображение для демонстрации


Компоненты Fluid также помогут сотрудникам синхронно и асинхронно сотрудничать в других приложениях Office, включая Outlook в Интернете, где коллеги могут совместно работать над задачами, заметками и элементами повестки дня. Это большой шаг вперед к тому, чтобы сделать экосистему Microsoft 365 более совместной в то время, когда компании все еще пытаются понять эту новую гибридную рабочую реальность.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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