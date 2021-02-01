Microsoft подробно рассказывает о новых функциях, которые появятся на устройствах Teams Rooms, включая Surface Hub
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:27
- Просмотров: 117
Сегодня утром Microsoft объявила, что она предоставляет компоненты Fluid для собраний Teams и других приложений Office, что должно дать сотрудникам возможность более эффективно сотрудничать в экосистеме Microsoft 365. Компания также объявила о некоторых улучшениях в устройствах Teams Meetings и Teams Rooms, чтобы сделать собрание более интересным для всех, включая людей, не находящихся в комнате.
Позже в этом году Microsoft также планирует развернуть новый иммерсивный макет под названием «front row» на устройствах Teams Rooms. Если этот параметр включен, новый макет собрания переместит видеогалерею в нижнюю часть экрана и окружит содержимое собрания сообщениями чата справа и другой контекстной информацией, такой как повестка дня и задачи слева.
Устройства Teams Rooms также получают поддержку новых макетов видео, которые могут разделять видеогалерею на несколько дисплеев, если во время собрания не ведется обмен контентом. Функции настольного приложения, такие как реакции в реальном времени, spotlight, пузырьки чата, также появятся на устройствах Microsoft Teams Rooms этим летом, а возможность закрепления нескольких видеопотоков появится позже этой осенью.
Microsoft также объявила сегодня о новом опыте Teams Rooms на Surface Hub, который предоставит несколько новых функций для собраний, включая модернизированную сцену собраний, сцены режима «Вместе» и PowerPoint Live. Этим летом новый опыт Microsoft Whiteboard также позволит коллегам более эффективно взаимодействовать на одном холсте, а новый опыт Whiteboard появится на устройствах Surface Hub позже в этом году.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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