Персональные функции в Microsoft Teams теперь общедоступны
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:04
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Microsoft объявила, что личные функции в Microsoft Teams теперь общедоступны. Teams для потребителей, как её тогда называли, впервые была объявлена в марте 2020 года, и все дело в том, чтобы предоставить общие возможности Teams для обычных пользователей, включая чат, видеозвонки и инструменты организации.
Teams поддерживает собрания с участием до 100 человек (хотя на данный момент вы можете использовать до 300 человек), и даже можно использовать режим «Вместе», в котором все участники собрания находятся в одной виртуальной комнате. Microsoft заявляет, что это помогает снизить утомляемость, и вы можете выбирать из множества настроек для проведения собрания. Вы также можете приглашать людей присоединиться к собранию, даже если у них нет Teams.
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Еще один важный аспект Teams — это способность организовываться и координировать свои действия с другими. После того, как вы настроили групповой чат (или даже разговор 1: 1), вы можете создавать общие списки дел и назначать задачи конкретным участникам. Вы можете создавать задачи из сообщения в чате, создавать опросы для принятия решений и многое другое. В каждом чате также есть панель управления, на которой собрана самая важная информация, такая как события, фотографии, файлы, задачи и т. д.
Еще одно потенциальное преимущество Teams заключается в том, что вы можете использовать одно приложение как для личной жизни, так и для работы. Если вы уже используете Teams на работе, то можете добавить личную учетную запись, щелкнув изображение профиля вверху, и переключаться между профилями по мере необходимости.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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