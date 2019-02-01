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Microsoft обновила Microsoft SwiftKey для Android и iOS

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 14:55
  • Просмотров: 162

Компания Microsoft обновила Microsoft SwiftKey для Android и iOS.

Вот список изменений для Android (7.9.6.8):

• Поиск эмоджи теперь доступен на 139 языках, включая персидский, польский, румынский, тайский и турецкий. Посмотреть полный список можно здесь: https://aka.ms/sk-android-emoji-search;
• Теперь вы можете набирать текст на авадхи, восточно-фризском, гархвали, хмаре и сараики;
• Microsoft добавила функцию Intelligent Nudge, которая автоматически определяет задачу и предлагает пользователям добавить ее в To Do;

Вот список изменений для iOS (2.9.2):

• Поиск эмоджи теперь доступен для большинства языков на панели инструментов SwiftKey, чтобы упростить поиск эмоджи!;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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