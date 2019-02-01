Microsoft обновила Microsoft SwiftKey для Android и iOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 14:55
- Просмотров: 162
Компания Microsoft обновила Microsoft SwiftKey для Android и iOS.
Вот список изменений для Android (7.9.6.8):
• Поиск эмоджи теперь доступен на 139 языках, включая персидский, польский, румынский, тайский и турецкий. Посмотреть полный список можно здесь: https://aka.ms/sk-android-emoji-search;
• Теперь вы можете набирать текст на авадхи, восточно-фризском, гархвали, хмаре и сараики;
• Microsoft добавила функцию Intelligent Nudge, которая автоматически определяет задачу и предлагает пользователям добавить ее в To Do;
Вот список изменений для iOS (2.9.2):
• Поиск эмоджи теперь доступен для большинства языков на панели инструментов SwiftKey, чтобы упростить поиск эмоджи!;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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