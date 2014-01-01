Visual Studio 2022 17.1 теперь общедоступна

Фильтры решений позволяют выбирать, какие проекты загружать, чтобы каждый раз не загружать массивные решения. У вас есть возможность загрузки отдельных проектов или проекта со всем его деревом зависимостей. Наши пользователи заметили, что дерево зависимостей (и фильтр решений) могут устареть при добавлении новых проектов или изменении графа зависимостей.



В Visual Studio 2022 версии 17.1 добавлен более простой способ загрузки всего дерева зависимостей для всех проектов в фильтре решений. Это потянет все новые зависимости, которые были добавлены, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимые проекты. Вы можете проверить наличие новых зависимостей, щелкнув Обновить зависимости проекта в контекстном меню узла решения в обозревателе решений.

Несколько недель назад Visual Studio 2022 17.1 Preview 2 стала доступна для тех, кто хочет заранее протестировать интегрированную среду разработки (IDE). Сегодня эта версия программного обеспечения стала общедоступной (GA), и ее может опробовать каждый.Большинство функций, которые были доступны в предварительной версии более месяца назад, были перенесены в общедоступную версию, и Microsoft также учла отзывы, полученные от конечных пользователей.Индексированный поиск в файлах теперь включен по умолчанию, что ускоряет поиск. Если по какой-либо причине вы хотите отключить эту возможность, вы можете перейти в Инструменты> Параметры> Среда> Предварительный просмотр функций» и снять флажок «Включить индексирование для более быстрого поиска».Вы также можете включить новую функцию, которая пытается сохранить каждый «грязный» документ в IDE, например проект и решение, каждый раз, когда окно IDE теряет фокус. Кроме того, есть некоторые улучшения Git, такие как возможность сравнения веток, проверка коммита, просмотр запросов на вытягивание и многое другое.Разработчики также найдут некоторые визуализации для доступных регистров и их отображаемых ячеек памяти при использовании объектов RTOS. Пользователи могут использовать фильтры решений, которые Microsoft описывает следующим образом:Microsoft отметила, что теперь, когда Visual Studio 2022 17.1 общедоступна, профессиональные и корпоративные клиенты должны начать изучать, как они могут начать использовать новые функции, особенно те, которые доступны в 17.0 Long Term Servicing Channel (LTSC).Далее идет Visual Studio 2022 17.2, которая теперь доступна в качестве предварительной версии. В настоящее время она включает в себя еще несколько улучшений Git, исправления ошибок для разработки MAUI, поддержку новых рефакторингов C# 11 и улучшения при работе с данными локально.Вы можете скачать Visual Studio 2022 17.1 здесь Узнать другие подробности можно здесь