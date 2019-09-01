Автозаполнение в Microsoft Authenticator теперь может генерировать надежные пароли
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:21
- Просмотров: 47
Компания Microsoft анонсировала обновление для приложения Microsoft Authenticator. Помимо предоставления кодов двухфакторной аутентификации, приложение теперь может генерировать надежные и уникальные пароли.
Клиенты Microsoft Authenticator, использующие функцию автозаполнения, теперь могут использовать это приложение для создания сложных паролей при создании учетных записей или изменении паролей в браузерах или приложениях. Microsoft Authenticator позволяет кастомизировать пароль с помощью прописных или строчных букв, цифр, специальных символов и длины пароля. Вы можете сохранить пароль в Microsoft Authenticator сразу после его создания.
Если вы не используете автозаполнение, Microsoft Authenticator по-прежнему позволяет создавать и сохранять надежный пароль. Откройте приложение, перейдите в раздел паролей, коснитесь кнопки с тремя точками (iOS) или иконки плюса (Android) и выберите «Генератор паролей», чтобы создать нечто более сложное, чем «pa$$word1».
Приложение Microsoft Authenticator доступно на iOS и Android как отдельное приложение. Кроме того, вы можете использовать расширение Chrome для синхронизации паролей между устройствами и браузерами (Edge изначально синхронизирует пароли). Благодаря последнему обновлению вы можете использовать Microsoft Authenticator на своем мобильном устройстве для создания, изменения и автоматического заполнения паролей в приложениях и на веб-сайтах. Приложение доступно бесплатно и не требует подписки на Microsoft 365.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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